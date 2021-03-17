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17.03.2021  14:05   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 18 марта

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.

Утром пасмурно, вероятность осадков 35%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 30%. Температура воздуха +2°...+3°C (ощущается как 0°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 32%. Температура воздуха +2°...+1°C (ощущается как -2°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитных бурь не ожидается. В течение всего дня будет благоприятная космическая погода.

Народные приметы. 18 марта отмечается день памяти мученика Конона Исаврийского. В народе святого Конона называют Огородником. С этого дня начиналась горячая огородная пора. В народе говорили: «На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде».

На Конона Огородника день с ночью равняется, зима кончается, весна начинается.

Какая погода 18 марта, такая будет и летом.

Если на Конона солнечная и ясная погода, то летом града не будет.

Трясогузки возвратились раньше обычного – к теплой весне.

Грач гнездится, значит, спустя три недели можно приступать к посевным работам.

Много мышей – к неурожайному году.

Появление подснежников говорит о скором начале пахоты.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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