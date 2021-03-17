Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 18 марта

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Утром пасмурно, вероятность осадков 35%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 30%. Температура воздуха +2°...+3°C (ощущается как 0°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 32%. Температура воздуха +2°...+1°C (ощущается как -2°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитных бурь не ожидается. В течение всего дня будет благоприятная космическая погода.
Народные приметы. 18 марта отмечается день памяти мученика Конона Исаврийского. В народе святого Конона называют Огородником. С этого дня начиналась горячая огородная пора. В народе говорили: «На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде».
На Конона Огородника день с ночью равняется, зима кончается, весна начинается.
Какая погода 18 марта, такая будет и летом.
Если на Конона солнечная и ясная погода, то летом града не будет.
Трясогузки возвратились раньше обычного – к теплой весне.
Грач гнездится, значит, спустя три недели можно приступать к посевным работам.
Много мышей – к неурожайному году.
Появление подснежников говорит о скором начале пахоты.
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью и утром осадков не ожидается. Днем будет идти мелкий дождь, но ближе к вечеру он закончится.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
влажность:
давление:
ветер: