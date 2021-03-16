16.03.2021 15:10

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 17 марта

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Временами небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 71%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -4°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 79%. Температура воздуха +1°...+3°C (ощущается как -3°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 65%. Температура воздуха +1°...0°C (ощущается как -2°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитных бурь не ожидается. В течение всего дня будет благоприятная космическая погода. Поэтому метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их здоровье.



Народные приметы. В народе этот день называют Грачевником, потому что с этого дня с теплых стран прилетают грачи: «Грач на горе - так и весна на дворе».



Если грач прилетел – скоро наступит настоящая весна.



Если птицы возвращаются к своим гнездам, значит, весна наступит быстро и через 20 дней уже можно начинать посев зерна.



Когда грач с земли хворостину поднимает - солнечное лето обещает.



Если грачи кричат, значит погода скоро испортится (скорее всего, будет дождь).



Грачи на гнездах сидят недолго и взлетают – к холодам.



День сухой и солнечный – в лесу будет изобилие ягод.



17 марта девушки гадали, выйдут ли они в этом году замуж. Для этого нужно было быстро выбежать на улицу и посмотреть, кто встретится первым. Если женщина – значит, быть свадьбе, а если мужчина, то в этом году можно сватов не ждать.