15.03.2021 15:06

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 16 марта

Во вторник в Харькове ожидается теплая без существенных осадков погода.

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...+2°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+6°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером небольшая облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...0°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера находится в спокойном состоянии, не провоцируя магнитное поле на происхождение бурь.



Народные приметы. Ветер за солнцем – к хорошей погоде.



Солнце в туман прячется – к дождю.



На закате солнце садится в облака – на следующий день будет плохая погода.



Будут тёплые деньки, если 16 марта синицы весело щебечут. И нужно ждать заморозков, если чирикают грустно и протяжно.



В прежние времена заметили, какова середина марта - таково и лето.