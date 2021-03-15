Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 16 марта

Во вторник в Харькове ожидается теплая без существенных осадков погода.
Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...+2°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...+6°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вечером небольшая облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +5°...0°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера находится в спокойном состоянии, не провоцируя магнитное поле на происхождение бурь.
Народные приметы. Ветер за солнцем – к хорошей погоде.
Солнце в туман прячется – к дождю.
На закате солнце садится в облака – на следующий день будет плохая погода.
Будут тёплые деньки, если 16 марта синицы весело щебечут. И нужно ждать заморозков, если чирикают грустно и протяжно.
В прежние времена заметили, какова середина марта - таково и лето.
Какой бы гениальной ни казалась вам пришедшая в голову идея, не торопитесь ее реализовывать. Сегодня эмоции перевешивают логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
Во вторник в Харькове ожидается теплая без существенных осадков погода.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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