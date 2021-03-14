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14.03.2021  13:42   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 15 марта

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+10°C (ощущается как +5°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+4°C (ощущается как +5°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. Активность Солнца будет меняться в течение дня, но магнитные бури не произойдут. Однако, учитывая повышение геомагнитных колебаний, метеозависимым людям следует быть осторожными.

Народные приметы. С давних времен по этому дню смотрели, каким будет лето.

Если дует тёплый ветер, то ждали тёплого дождливого лета.

Если снег, мороз, северный ветер, то летом тепла не будет.

А если с утра зарядит дождь, то лить будет всё лето.

И хотя погода еще может быть достаточно холодной, с этого дня прекращаются устойчивые морозы.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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