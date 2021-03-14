Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 15 марта

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+10°C (ощущается как +5°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+4°C (ощущается как +5°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. Активность Солнца будет меняться в течение дня, но магнитные бури не произойдут. Однако, учитывая повышение геомагнитных колебаний, метеозависимым людям следует быть осторожными.
Народные приметы. С давних времен по этому дню смотрели, каким будет лето.
Если дует тёплый ветер, то ждали тёплого дождливого лета.
Если снег, мороз, северный ветер, то летом тепла не будет.
А если с утра зарядит дождь, то лить будет всё лето.
И хотя погода еще может быть достаточно холодной, с этого дня прекращаются устойчивые морозы.
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы – не поддаваться на провокации. Хороший рецепт – с головой уйти в работу.
Атлантического циклона Klaus принесет осадки и дневное потепление. В ночь на субботу пройдет снег, сформируется временный снежный покров высотой 1-6 см. На дорогах гололедица.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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