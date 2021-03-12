12.03.2021 15:15

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных

Атлантического циклона Klaus принесет осадки и дневное потепление. В ночь на субботу пройдет снег, сформируется временный снежный покров высотой 1-6 см. На дорогах гололедица.

В субботу, 13 марта, солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Днем небольшие осадки (мокрый снег, дождь). На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15 - 20 м/с (I уровень опасности, желтый). Температура воздуха ночью -4°...-6°С, днем +2°...+4°С (температура комфорта -2°С).



В воскресенье, 14 марта, будет стоять облачная погода. Ночью местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3°...+2°С, днем +3°...+8°С (температура комфорта 0°С).



Вероятность магнитных бурь: 15%. Солнечная активность повысится в утренние часы субботы. Но магнитных бурь это не вызовет. В остальное время ожидаются только незначительные геомагнитные колебания.