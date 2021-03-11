Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 12 марта

В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -11°...-7°C (ощущается как -14°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 52%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4°...0°C (ощущается как -8°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 54%. Температура воздуха -2°...-3°C (ощущается как -11°C). Ветер южный, 7 м/с. Влажность воздуха 31%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания, которые не приведут в возникновению магнитных бурь.
Народные приметы. В народе 12 марта считался непредсказуемым днем. Говорили, что в этот день «март дорогу рушит, да вязнет в сугробе», «и тает, и мерзнет».
Если в этот день бывал дождь, то ожидали и мокрого лета.
А если дул южный ветер, и на улице была капель, то лето обещало быть теплым.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
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