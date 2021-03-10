10.03.2021 14:25

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 11 марта

Ожидается холодная без осадков погода благодаря поступлению морозного воздуха с северо-востока. Небо будет ясным, на дорогах гололедица.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -7°...-5°C (ощущается как -13°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...-4°C (ощущается как -5°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -7°...-9°C (ощущается как -12°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания, которые не приведут в возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. В прежние времена погоду в этот день определяли по ветру: если ветер подует с юга или с юго-запада, следует ждать скорого потепления.



С утра туман стоит – жди непогоды. Если он опустился вечером – к погожему утру.



Если внезапно пошел снег, значит, летом будет много осадков.



Разгулявшаяся вьюга обещает дождливое и прохладное лето.



Сошел снег – скоро будут заморозки.



Если ночью небо безоблачное с яркими звездами, то летом будет много гроз.



Еще о погоде судили по поведению птиц. Голуби воркуют – к теплу. Наблюдали также за тем, как пернатые строят гнезда: если они располагают свои будущие жилища на солнечной стороне домов и деревьев, лето будет холодным; и наоборот — если птицы не боятся селиться с северной стороны, значит, и люди могут рассчитывать на погожие дни.