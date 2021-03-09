09.03.2021 15:39

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 10 марта

В Харьков вернулась зима: ночью ожидается до 13 градусов мороза. В целом среда будет пасмурной, лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -7°...-4°C (ощущается как -9°C). Ветер северо-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...-3°C (ощущается как -5°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -4°...-6°C (ощущается как -4°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня ожидаются лишь незначительные геомагнитные колебания, которые не приведут в возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. С этого дня происходит переход средней температуры воздуха через 0 градусов. Это считается временем появления проталин. Набухают почки — весну чуют.



Погоду в этот день предсказывают птицы: синица запела - тепло ворожит. Грач на дереве вьет гнездо – к стабильному теплу. Если вороны сильно раскричались, значит, лето будет обильным на дожди и холод.



Если выпал снег, то перед Пасхой семь дней будет ненастье.