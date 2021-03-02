02.03.2021 06:33

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 2 марта

Погода будет облачной. Ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег), местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...+3°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 34%. Температура воздуха +3°...+2°C (ощущается как +2°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 79%. Температура воздуха +2°...+1°C (ощущается как 0°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 25%. Метеосфера возбуждена, ближе в получночи ожидается слабая магнитная буря. Метеозависимым людям стоит быть осторожными.



Народные приметы. Какая погода в этот день такому и лету быть.



Если день туманный, то май будет холодным.



Яркий месяц вечером обещал хороший урожай вообще, а дождь — обилие хлеба и льна.



Если птицы возвращаются из теплых стран, то весна будет ранней.



В старину верили, что смотреть вечером на небо в этот день не стоит, ибо увиденная падающая звезда может означать тяжелую болезнь.