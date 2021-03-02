Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 2 марта
02.03.2021  06:33   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 2 марта

Погода будет облачной. Ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег), местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0°...+3°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 34%. Температура воздуха +3°...+2°C (ощущается как +2°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 79%. Температура воздуха +2°...+1°C (ощущается как 0°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 25%. Метеосфера возбуждена, ближе в получночи ожидается слабая магнитная буря. Метеозависимым людям стоит быть осторожными.

Народные приметы. Какая погода в этот день такому и лету быть.

Если день туманный, то май будет холодным.

Яркий месяц вечером обещал хороший урожай вообще, а дождь — обилие хлеба и льна.

Если птицы возвращаются из теплых стран, то весна будет ранней.

В старину верили, что смотреть вечером на небо в этот день не стоит, ибо увиденная падающая звезда может означать тяжелую болезнь.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.03 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 1 марта 27.02 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных 26.02 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 26 февраля
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 