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26.02.2021  14:00   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных

Февраль прощается с нами теплой и дождливой погодой.

Субботу, 27 февраля, будет облачной. Местами туман. Ночью без существенных осадков. Дождь, который начнется утром, должен закончиться до полудня. Вечером он пойдет снова, но будет уже более слабым. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0°...+2°С, днем +2°...+5°С (температура комфорта 0°С).

В воскресенье, 28 февраля, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром ожидается мелкий дождь со снегом, которому на смену придет мелкий дождь, но во второй половине дня он должен прекратиться. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3°...+2°С, днем -1°...+4°С (температура комфорта -1°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии. Следовательно, магнитные бури не ожидаются.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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