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25.02.2021  14:14   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 26 февраля

В пятницу хмурое утро сменит ясный день, но вечером небо снова затянет облаками. Местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.

Утром переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+6°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +8°...+4°C (ощущается как +4°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Специалисты сообщают о стабильности и низкой солнечной активности. Вероятность возникновения магнитных бурь минимальна.

Народные приметы. Какая погода стоит в этот день, такой будет и весна. Если день теплый и солнечный, такими и весенние месяцы будут. А если пасмурно и зябко, тогда весь сезон будет холодно и дождливо.

Снег долго лежит, значит, весна будет холодной.

Лето будет жарким, если в этот день морозно и сухо.

Будет счастье и удача в делах, если в этот день хорошо убраться в доме.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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