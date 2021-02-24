24.02.2021 14:03

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 25 февраля

В связи с поступлением теплого воздуха из Центральной Европы, на Харьковщине ожидается существенное повышение температуры воздуха. С середины дня и до его окончания будет идти мелкий дождь, днем местами туман. На дорогах гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха -3°...0°C (ощущается как -8°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 763 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 71%. Температура воздуха +1°...+3°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 56%. Температура воздуха +3°...+2°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания, которые не вызовут магнитных бурь.



Народные приметы. Если день не теплее, чем три предыдущих, значит март выдастся теплым.



Вьюга или туман целый день – к дождливому лету.



Если снег тает, значит, будет хороший клев.



С этого дня в течение трех дней выставляли на утренний мороз зерно, предназначенное для посева, говоря, что тронутые морозом семена дают лучший урожай.