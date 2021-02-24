24.02.2021 06:17

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 24 февраля

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 40%. Температура воздуха -13°...-10°C (ощущается как -21°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 771 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 11%. Температура воздуха -5°...-7°C (ощущается как -13°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 770 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 14%. Температура воздуха -7°...-6°C (ощущается как -11°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 768 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 30%. В течение суток синоптики прогнозируют геомагнитные колебания. А около шести часов утра произойдет слабая магнитная буря. Метеозависимым людям стоит внимательнее относиться к своему здоровью в этот день.



Народные приметы. 24 февраля отмечается день памяти святого Власия Севастийского. Власьевские морозы считались самыми «крутыми», и последними. В народе говорили: «Прольет Власий маслица на дорогу – зиме пора убирать ноги», потому что в этот день часто бывали оттепели.



Если снега много, то май будет в зелени.