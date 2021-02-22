22.02.2021 14:23

Ночью резко похолодает: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 23 февраля

В результате ультраполярного вторжения арктического воздуха с северо-восточных районов Европы, в Харькове ожидается резкое снижение температуры ночью до 11-13° мороза, днем до 8-10° ниже нуля.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -12°...-11°C (ощущается как -20°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -8°...-10°C (ощущается как -16°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 767 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -13°...-15°C (ощущается как -21°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 770 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 15%. Синоптики прогнозируют в течение дня незначительные геомагнитные возмущения. Метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему здоровью.



Народные приметы. В старину считалось, что в этот день могут ударить сильные морозы – однако они будут недолгими и последними перед наступающей весной.

В народе приметили, если 23, 24, 25 февраля иней на деревьях, то будет дождь на Мокия Мокрого (24 мая), а это значит, что все лето будет «мокрым».