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22.02.2021  14:23   

Ночью резко похолодает: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 23 февраля

В результате ультраполярного вторжения арктического воздуха с северо-восточных районов Европы, в Харькове ожидается резкое снижение температуры ночью до 11-13° мороза, днем до 8-10° ниже нуля.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -12°...-11°C (ощущается как -20°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -8°...-10°C (ощущается как -16°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -13°...-15°C (ощущается как -21°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 71%. Атмосферное давление 770 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 15%. Синоптики прогнозируют в течение дня незначительные геомагнитные возмущения. Метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему здоровью.

Народные приметы. В старину считалось, что в этот день могут ударить сильные морозы – однако они будут недолгими и последними перед наступающей весной.

В народе приметили, если 23, 24, 25 февраля иней на деревьях, то будет дождь на Мокия Мокрого (24 мая), а это значит, что все лето будет «мокрым».

Тэги:  погода, прогноз погожы, похолодание, харьков
 
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