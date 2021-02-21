Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 22 февраля

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью ожидается мелкий снег, которому утром на смену придет мелкий дождь со снегом. Во второй половине дня осадков не предвидится.
Утром пасмурно, вероятность осадков 53%. Температура воздуха +1°...-2°C (ощущается как -5°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 19%. Температура воздуха -2°...-3°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -7°...-11°C (ощущается как -7°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 15%. Специалисты сообщают о повышенной солнечной активности. Но, несмотря на возмущения магнитосферы, магнитные бури не ожидаются.
Народные приметы. С этого дня сильный мороз чаще бывает лишь ночью.
Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте.
Если ударят морозы, то весна будет бурной, теплой, а лето — сухим и жарким.
Если в этот день гремит гром, значит, весна и лето будут ветреными.
Дым из трубы на землю ложится – к снегу.
Прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Однако важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков, слабый туман. На дорогах гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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