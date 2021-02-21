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21.02.2021  12:04   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 22 февраля

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью ожидается мелкий снег, которому утром на смену придет мелкий дождь со снегом. Во второй половине дня осадков не предвидится.

Утром пасмурно, вероятность осадков 53%. Температура воздуха +1°...-2°C (ощущается как -5°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 19%. Температура воздуха -2°...-3°C (ощущается как -3°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -7°...-11°C (ощущается как -7°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 15%. Специалисты сообщают о повышенной солнечной активности. Но, несмотря на возмущения магнитосферы, магнитные бури не ожидаются.

Народные приметы. С этого дня сильный мороз чаще бывает лишь ночью.

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте.

Если ударят морозы, то весна будет бурной, теплой, а лето — сухим и жарким.

Если в этот день гремит гром, значит, весна и лето будут ветреными.

Дым из трубы на землю ложится – к снегу.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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