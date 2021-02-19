Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 19 февраля

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков, слабый туман. На дорогах гололедица.
Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -15°...-11°C (ощущается как -22°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -9°...-11°C (ощущается как -14°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -14°...-13°C (ощущается как -16°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики сообщают, что периодические возмущения геомагнитного поля не повлияют на здоровье и самочувствие людей. Магнитные бури сегодня не произойдут.
Народные приметы. Чем теплее этот день, тем холоднее будет март.
Морозы 19 февраля обещают бурную весну и сухое жаркое лето.
А на сами морозы указывала вода в колодцах: если она поднимается, то следует ждать морозной погоды.
Также морозы предвещал северный ветер и кукушка, которая кукует на сухом дереве.
День не склоняет к завязыванию долгосрочных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без существенных осадков. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник, посвящённый одному из открытий, сделанных в области физики и химии более 200 лет назад, но плодами которого сегодня пользуется каждый.
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