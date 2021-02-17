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17.02.2021  14:34   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 18 февраля

В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без существенных осадков. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.

Утром малооблачно, вероятность осадков 38%. Температура воздуха -11°...-18°C (ощущается как -14°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 24%. Температура воздуха -3°...-8°C (ощущается как -10°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -11°...-14°C (ощущается как -18°C). Ветер северо-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Эксперты сообщают о достаточно спокойной ситуации в геомагнитной среде. Магнитных бурь не ожидается.

Народные приметы. Наши предки заметили: если день выдался морозным, значит, весна придет рано и будет теплой, а лето – засушливым.

Если нет снега – лето будет без дождей.

Теплая погода в этот день говорит о том, что зима уже закончилась.

Тэги:  погода, прогноз погоды, февраль, харьков, снег, мороз, холодно
 
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