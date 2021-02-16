16.02.2021 15:14

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 17 февраля

Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Утром малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -16°...-11°C (ощущается как -16°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -9°...-10°C (ощущается как -13°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -12°...-14°C (ощущается как -16°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Согласно сообщениям экспертов, ожидаются только небольшие геомагнитные колебания. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. Этот день считается одним из самых холодных в феврале — стоят сильные морозы, и идет снег: «На Николу Студеного снегу навалит гору». Эти морозы называются никольскими.



Наши предки 17 февраля обращали внимание на еловые ветки: если длинные сухие еловые ветви сгибаются — будет метель, а если распрямляются — погода будет благоприятной.



Если почернел лес – будет оттепель.