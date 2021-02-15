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15.02.2021  14:56   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 16 февраля

В Харькове утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах гололедица.

Утром малооблачно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -15°...-12°C (ощущается как -20°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -11°...-13°C (ощущается как -16°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -16...-17°C (ощущается как -22°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня ожидаются небольшие геомагнитные колебания. Несмотря на это, магнитные бури не произойдут.

Народные приметы. Тёплая погода в этот день случается редко, ведь 16 февраля известно власиевскими морозами.

Если снег валит хлопьями — лето будет дождливым.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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