15.02.2021 14:56

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 16 февраля

В Харькове утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Без осадков. На дорогах гололедица.

Утром малооблачно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -15°...-12°C (ощущается как -20°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -11°...-13°C (ощущается как -16°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -16...-17°C (ощущается как -22°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня ожидаются небольшие геомагнитные колебания. Несмотря на это, магнитные бури не произойдут.



Народные приметы. Тёплая погода в этот день случается редко, ведь 16 февраля известно власиевскими морозами.



Если снег валит хлопьями — лето будет дождливым.