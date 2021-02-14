Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 15 февраля

Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков. На дорогах гололедица.
Утром ясно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -17°...-13°C (ощущается как -13°C). Ветер западный, 8 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 15%. Температура воздуха -10°...-8°C (ощущается как -12°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 21%. Температура воздуха -17...-20°C (ощущается как -21°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии. Следовательно, магнитные бури не ожидаются.
Народные приметы. 15 февраля отмечается праздник Сретения Господня. Какая погода на Сретенье — такой и весна будет, отмечали наши предки.
Ежели в этот день установится оттепель — весна будет ранняя и теплая, коли холода завернут — весна будет холодной; выпавший снег – к затяжной и дождливой весне. Коли небо звездное — то весна будет поздняя.
Предсказать погоду могла и курица: если напьется у порога воды — весна будет теплой и ранней.
Если солнце перед закатом выглянет — прошли последние морозы, а если не покажется, то будут сильные власьевские морозы.
На Сретение утром снег — урожай ранних хлебов; если в полдень — средних; если к вечеру — поздних. На Сретение капель — будет урожай на пшеницу, а если вьюга, то хлеба не будет.
В этот день будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Во вторые выходные февраля Харьков снова ждет резкое похолодание в результате перемещения через область активного холодного фронта, связанного с циклоном Volker.
По восточному календарю год Быка наступит 12 февраля 2021 года, а сложит полномочия 1 февраля 2022 года.
влажность:
давление:
ветер: