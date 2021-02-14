14.02.2021 14:03

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 15 февраля

Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков. На дорогах гололедица.

Утром ясно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -17°...-13°C (ощущается как -13°C). Ветер западный, 8 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 15%. Температура воздуха -10°...-8°C (ощущается как -12°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 21%. Температура воздуха -17...-20°C (ощущается как -21°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии. Следовательно, магнитные бури не ожидаются.



Народные приметы. 15 февраля отмечается праздник Сретения Господня. Какая погода на Сретенье — такой и весна будет, отмечали наши предки.



Ежели в этот день установится оттепель — весна будет ранняя и теплая, коли холода завернут — весна будет холодной; выпавший снег – к затяжной и дождливой весне. Коли небо звездное — то весна будет поздняя.



Предсказать погоду могла и курица: если напьется у порога воды — весна будет теплой и ранней.



Если солнце перед закатом выглянет — прошли последние морозы, а если не покажется, то будут сильные власьевские морозы.



На Сретение утром снег — урожай ранних хлебов; если в полдень — средних; если к вечеру — поздних. На Сретение капель — будет урожай на пшеницу, а если вьюга, то хлеба не будет.