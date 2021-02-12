12.02.2021 14:37

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных

Во вторые выходные февраля Харьков снова ждет резкое похолодание в результате перемещения через область активного холодного фронта, связанного с циклоном Volker.

В субботу, 13 февраля, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью снег, местами мокрый снег, налипание снега. Днем небольшой снег. Метель при скорости ветра 12 м/с и более, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -12°...-14°С, днем -9°...-11°С (температура комфорта -19°С).



В воскресенье, 14 февраля, на протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью ожидается мелкий снег. К утру он закончится и больше осадков не предвидится. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12°...-17°С, днем -7°...-12°С (температура комфорта -18°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии. Следовательно, магнитные бури не ожидаются.