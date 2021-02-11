11.02.2021 14:08

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 12 февраля

В Харьков зайдет активный холодный фронт, связанный с циклоном Volker. Во второй половине дня температура резко снизится. Утром ожидается дождь, днем и вечером – сильный снег. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.

Утром пасмурно, вероятность осадков 74%. Температура воздуха +3°...+5°C (ощущается как +1°C). Ветер южный, 6 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха +4°...-5°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 94%. Температура воздуха -9...-11°C (ощущается как -18°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии. Следовательно, магнитные бури не ожидаются.



Народные приметы. Погоду в этот день предсказывала луна: если в эту ночь она была красноватой, следовало ожидать сильного ветра.



А сильный ветер, в свою очередь, указывал на дождливые весну, лето и осень: «Ветер спутает погоду — быть сырому году».



Если ветер дул с севера, а туч не было, готовились к большим холодам.



Жди скорую оттепель, если в этот день падают крупные хлопья снега.



Если вороны кричат у дома – скоро будет метель.



Запели снегири – ожидается оттепель со снегопадом.