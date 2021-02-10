Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 11 февраля

Ночью без существенных осадков. Днем синоптики обещают осадки на любой вкус: дождь, ледяной дождь, снег. Туман, видимость 200–500 м. На дорогах гололедица.
Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 79%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 97%. Температура воздуха +1...+3°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии. Следовательно, магнитные бури не ожидаются.
Народные приметы. Погода в этот день часто бывала переменчивой, поэтому о ней говорили: «и теплом приласкает, и морозом отдубасит».
Предсказывали погоду и по дыму из печи (если идет коромыслом – скоро будет тепло), и по лесу (если деревья шумят – следует ждать оттепель), и по дровам в печи (если они плохо разгораются – к оттепели).
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Ночью без существенных осадков. Днем синоптики обещают осадки на любой вкус: дождь, ледяной дождь, снег. Туман, видимость 200–500 м. На дорогах гололедица.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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