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10.02.2021  14:35   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 11 февраля

Ночью без существенных осадков. Днем синоптики обещают осадки на любой вкус: дождь, ледяной дождь, снег. Туман, видимость 200–500 м. На дорогах гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2°...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 79%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 97%. Температура воздуха +1...+3°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии. Следовательно, магнитные бури не ожидаются.

Народные приметы. Погода в этот день часто бывала переменчивой, поэтому о ней говорили: «и теплом приласкает, и морозом отдубасит».

Предсказывали погоду и по дыму из печи (если идет коромыслом – скоро будет тепло), и по лесу (если деревья шумят – следует ждать оттепель), и по дровам в печи (если они плохо разгораются – к оттепели).

Тэги:  погода, прогноз погоды, февраль, харьков
 
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