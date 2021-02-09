09.02.2021 16:19

Потепление и дождь: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 10 февраля

Ночью без существенных осадков. Утром начнется мелкий снег, которому на смену придет дождь со снегом, но во второй половине дня он должен прекратиться. Местами по области туман. На дорогах гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 51%. Температура воздуха -5°...-2°C (ощущается как -9°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -5°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 26%. Температура воздуха +1...0°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Солнечная активность на комфортном уровне. Магнитные бури синоптики не прогнозируют.



Народные приметы. Воздух над лесом стал синим – к скорому теплу.



Чернеет сам лес – тоже к теплу.



В народе этот день называли Ефрем Ветродуй. Люди боялись ветра 10 февраля, поскольку он предвещал сырое, холодное лето. Поэтому и говорили: «Не к добру летнему Ефремов ветер».



Еще до нас дошли наблюдения за снегом: если выпавший ночью снег останется на ветках деревьев, то и на земле не растает.