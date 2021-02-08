В Харькове – оранжевый уровень опасности: прогноз погоды и магнитных бурь на вторник, 9 февраля

Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -8°...-6°C (ощущается как -17°C). Ветер юго-восточный, 10 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -3°...0°C (ощущается как -9°C). Ветер юго-восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +1...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. Но магнитных бурь не прогнозируют.
Народные приметы. В этот день наши предки наблюдали за облаками: если облака идут против ветра — к снегу. На снегопад также указывал дым из трубы: если он стелился по земле без ветра, следовало ожидать снега.
После метелей рассматривали сугробы: если верхушки закруглены — это обещало хороший урожай.
Несмотря на то, что этот месяц считается самым холодным, в этот день случались оттепели. Но были они непродолжительными. Поэтому в народе говорили: «Февральская оттепель ничего не стоит».
Хороший день для активных, энергичных поступков! Гороскоп обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
влажность:
давление:
ветер: