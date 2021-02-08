08.02.2021 14:24

В Харькове – оранжевый уровень опасности: прогноз погоды и магнитных бурь на вторник, 9 февраля

Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Утром пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -8°...-6°C (ощущается как -17°C). Ветер юго-восточный, 10 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 98%. Температура воздуха -3°...0°C (ощущается как -9°C). Ветер юго-восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +1...-1°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. Но магнитных бурь не прогнозируют.



Народные приметы. В этот день наши предки наблюдали за облаками: если облака идут против ветра — к снегу. На снегопад также указывал дым из трубы: если он стелился по земле без ветра, следовало ожидать снега.



После метелей рассматривали сугробы: если верхушки закруглены — это обещало хороший урожай.



Несмотря на то, что этот месяц считается самым холодным, в этот день случались оттепели. Но были они непродолжительными. Поэтому в народе говорили: «Февральская оттепель ничего не стоит».