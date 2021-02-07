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07.02.2021  15:07   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 8 февраля

Весь день в Харькове будет облачным. Ночью местами небольшой снег. Днем умеренный снег, местами метель, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 87%. Температура воздуха -10°...-7°C (ощущается как -16°C). Ветер восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 55%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 87%. Температура воздуха -3°...-8°C (ощущается как -13°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 50%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 97%. Температура воздуха -6...-7°C (ощущается как -14°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера успокаивается. Будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания.

Народные приметы. Ясно и нет ветра – весна наступит рано и не будет холодной.

Если синица с утра поет, то зима еще придет.

Если рассыпанный на блюдце горох звонко катится – это к морозам, а если глухо или вообще тихо, значит, будет снегопад.

В прежние времена предсказывать погоду нашим предкам помогали мыши: если они вылазят из-под снега, следует ждать оттепели.

Этот день называли еще «гороховым». По гороху гадали о погоде: если сухие горошины катались по блюду со звоном, это предвещало трескучие морозы, а если бесшумно — тихие снегопады.

В старину в этот день опасались метели, поскольку она указывала на плохой урожай в будущем году: «Метель на дома — будут плохи корма».

8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков, февраль
 
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