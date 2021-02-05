05.02.2021 15:00

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных

На Харьковщине ожидаются морозы вследствие поступления арктического воздуха с северо-восточной части Европы.

В субботу, 6 февраля, на протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10°...-12°С, днем -4°...-6°С (температура комфорта -13°С).



В воскресенье, 7 февраля, утром и днем небо будет ясным, но вечером его все же затянут облака. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -17°...-12°С, днем -7°...-12°С (температура комфорта -16°С).



Вероятность магнитных бурь: 10%. Активность Солнца повысится, что не приведет к возбуждению магнитосферы. Но это не приведет к возникновению магнитных бурь.