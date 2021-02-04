04.02.2021 13:57

Одевайтесь теплее – в Харькове снова мороз: прогноз погоды и магнитных бурь на пятницу, 5 февраля

В результате вторжения холодного арктического воздуха из районов Баренцева моря, 5 февраля на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха в течение суток до -1...-6°С. Ночью пройдут небольшие осадки в виде дождя с переходом в снег. Днем погода будет без существенных осадков. Ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 - 20 м/с. На дорогах гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 47%. Температура воздуха -4°...-6°C (ощущается как -12°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -6°...-7°C (ощущается как -14°C). Ветер северо-западный, 9 м/с. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха -7...-8°C (ощущается как -16°C). Ветер северо-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 65%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. В прежние времена погоду в этот день предсказывали белки. Если во время мороза она покидает гнездо и спускается с дерева, это означает, что следует ждать оттепели.



Если утром наши предки отчетливо слышали крик синицы, то они готовились к серьезным морозам.



Если в этот день солнце и мороз, то август будет жарким.



Погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня — второй половине.