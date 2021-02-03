Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 4 февраля

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью мелкий дождь, который должен закончиться к утру. Днем он возобновится с большей силой. На дорогах местами гололед.
Утром пасмурно, вероятность осадков 12%. Температура воздуха +2°...+3°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 38%. Температура воздуха +3°...+6°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 99%. Температура воздуха +4...+3°C (ощущается как 0°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Солнечная активность находится в стабильном и спокойном состоянии. Будут наблюдаться слабые геомагнитные всплески, которые не представляют опасности для метеозависимых людей.
Народные приметы. 4 февраля отмечается день памяти апостола Тимофея. В прежние времена этот день был оплотом метелей, вьюг и морозов: «Это не диво, что Афанасий-ломонос (31 января) морозил нос, а ты подожди тимофеевских морозов».
Именно мороз определял предстоящую погоду. Если в мороз вспотели оконницы и рамы, надо ждать потепления. Если «снежные узоры» поднимаются вверх по стеклу, значит морозу продолжаться, а если наклонились — к оттепели.
Если в полдень на Тимофея светит солнышко — весна идет ранняя.
Сны на Тимофея вещие.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью мелкий дождь, который должен закончиться к утру. Днем он возобновится с большей силой. На дорогах местами гололед.
День памяти Максима Грека в народе называли Утешителем.
влажность:
давление:
ветер: