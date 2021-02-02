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02.02.2021  13:54   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 3 февраля

3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).


Фото: Василий Голосный

Утром пасмурно, вероятность осадков 3%. Температура воздуха 0°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +4°...+3°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +4...+3°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. Специалисты сообщают о повышенной солнечной активности. Но, несмотря на возмущения магнитосферы, магнитные бури не ожидаются.

Народные приметы. Если в полночь через тучи видна Луна – к хорошему урожаю пшеницы.

Яркая и ясная заря предвещает скорые морозы.

Ясная погода – предвестница затяжных морозов и ранней весны.

Ярко-красный закат 3 февраля указывал на морозный ясный завтрашний день.

Если днем солнце светит ярко, то летом на фруктовых деревьях плоды червивы будут, а если оно за облака прячется, плоды будут чисты и здоровы.

Тэги:  погода, прогноз погоды, январь, харьков
 
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