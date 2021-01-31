31.01.2021 14:12

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 1 февраля

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Мелкий снег будет идти все время. Днем он усилится и не успокоится до самого вечера. На дорогах местами гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 51%. Температура воздуха -5°...-4°C (ощущается как -6°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 81%. Температура воздуха +1°...+6°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 75%. Температура воздуха +4...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер южный, 8 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера находится в стабильном состоянии, а периодические слабые возмущения геомагнитного поля не вызовут магнитные бури.



Народные приметы. Какая погода весь день, таким и весь месяц будет.



Если к середине дня вьюга разгуляется, то такая погода продержится еще долго.



В народе день называли Макарий-весноуказчик. Ясная погода предвещала, что тепло придет скоро: «На Макара капель — в весну раннюю верь». А вот если в этот день мела метель – ее же следовало ожидать и на Масленицу.



Если в этот день стоит сильный мороз, значит лето будет теплым.



В ночь на Макарьев день снятся вещие сны.