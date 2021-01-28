28.01.2021 14:59

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 29 января

Синоптики обещают снег, мокрый снег, метель, на дорогах гололедица. К вечеру осадки могут усилиться. По городу и области ожидаются порывы юго-западного ветра.

Утром пасмурно, вероятность осадков 86%. Температура воздуха 0°...-1°C (ощущается как -8°C). Ветер южный, 9 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха -1°...0°C (ощущается как -6°C). Ветер юго-западный, 10 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 739 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 15%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -6°C). Ветер юго-западный, 8 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера находится в стабильном состоянии, а периодические слабые возмущения геомагнитного поля не вызовут магнитные бури.



Народные приметы. Погоду в этот день предсказывал ветер: если он дул с северной стороны, ожидали сильного мороза.



Если в этот день кружит метель, то летом будет много дождей, а если стоит мороз – будет жара и засуха.



Если на Петра вьюга закружила – жди лета промозглого.



Красный закат сулит мороз и солнце.



В народе этот день называли Пётр-полукорм, поскольку до этого времени у крестьян выходила половина зимнего корма для скота. По этому поводу народ приметил: «Если в амбарах ржаного хлеба осталось больше половины, быть хорошему урожаю».