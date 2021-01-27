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27.01.2021  15:19   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 27 января

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью будет идти мелкий дождь, который усилится утром, но к полудню он должен прекратиться. Слабый туман.

Утром пасмурно, вероятность осадков 86%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +4°...+6°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 15%. Температура воздуха +3...+1°C (ощущается как -1°C). Ветер .UJ-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 83%. Атмосферное давление 741 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики сообщают о несущественных изменениях солнечной активности. Следовательно, магнитосфера по-прежнему находится в спокойном состоянии, магнитные бури сегодня не произойдут.

Народные приметы. В старину, чтобы узнать погоду, наблюдали за небом: звезды тускло мерцают – жди тепла, а если ярко загорелись – холода.

Если с севера приходили тучи, то оттепели не ждали.

Тэги:  погода, прогноз погоды, январь, харьков
 
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