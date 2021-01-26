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26.01.2021  14:27   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 27 января

Весь день в Харькове будет облачным. Сильный дождь с мокрым снегом, который начнется утром, в течение дня должен постепенно ослабнуть. Местами налипание мокрого снега, туман.



Утром пасмурно, вероятность осадков 92%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -3°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 92%. Температура воздуха +4°...+6°C (ощущается как +2°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 85%. Температура воздуха +4...+3°C (ощущается как -1°C). Ветер восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики прогнозируют в течение дня череду слабых геомагнитных возмущений. Подобное состояние геомагнитного поля небесного светила не должно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Народные приметы. В старину заметили, если в ночь на 27 января на небе много звёзд, то вскоре будет тепло и снежно; если же звёзд немного, то будет ненастье и вьюга.

Если утром раскаркались вороны, то вскоре закружит вьюга и метель.

Если 27 января небо затянули белые облака, то морозы продержатся ещё долго.

Если в этот день ветки деревьев покрыл иней, то скоро придет тепло.

Луна не имеет яркого насыщенного цвета – к снегу. Если вокруг луны видна дымка, то вскоре закружит метель.

Тэги:  погода, прогноз погоды, январь, харьков
 
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