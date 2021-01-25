Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 26 января

Сохраняется аномально теплая погода с осадками в виде дождя, местами с мокрым снегом. По городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Утром пасмурно, вероятность осадков 83%. Температура воздуха +4°...+3°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +3°...+5°C (ощущается как +2°C). Ветер южный, 9 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 96%. Температура воздуха +2...+1°C (ощущается как 0°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные колебания. Они не приведут к возникновению магнитных бурь.
Народные приметы. Судили о погоде этого дня по месяцу: если около него был туманный круг, ожидали метели.
Наши предки прислушивались к лесу и наблюдали за животными, чтобы узнать предстоящую погоду. Если в этот день лес трещит — мороз будет стоять долго, если лес шумит, вскоре будут снег и оттепель.
Хорошее время для того, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
Сохраняется аномально теплая погода с осадками в виде дождя, местами с мокрым снегом. По городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
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