25.01.2021 15:13

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 26 января

Сохраняется аномально теплая погода с осадками в виде дождя, местами с мокрым снегом. По городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Утром пасмурно, вероятность осадков 83%. Температура воздуха +4°...+3°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-восточный, 9 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +3°...+5°C (ощущается как +2°C). Ветер южный, 9 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 96%. Температура воздуха +2...+1°C (ощущается как 0°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. В течение всего дня будут происходить лишь небольшие геомагнитные колебания. Они не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. Судили о погоде этого дня по месяцу: если около него был туманный круг, ожидали метели.



Наши предки прислушивались к лесу и наблюдали за животными, чтобы узнать предстоящую погоду. Если в этот день лес трещит — мороз будет стоять долго, если лес шумит, вскоре будут снег и оттепель.