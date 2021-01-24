Главная В этот день Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 25 января
24.01.2021  14:07   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 25 января

В понедельник развлекается циклон: ожидаются дожди и сильный ветер.

Утром пасмурно, вероятность осадков 23%. Температура воздуха -1°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 17%. Температура воздуха +2°...+5°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 31%. Температура воздуха +2...+3°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики прогнозируют благоприятную космическую погоду. Периодические возмущения геомагнитного поля не повлияют на самочувствие людей. Магнитные бури сегодня не предвещаются.

Народные приметы. В этот день солнце красно заходит – к ветру.

Если в этот день шел снег, то лето ожидали дождливое, если было морозно и ясно – лето обещало быть теплым, а год – плодородным.

А вот теплая метель и «гнилой ветер» (южный) были нежеланными явлениями в этот день, поскольку указывали на неурожай и засуху.

По погоде этого дня определяют погоду декабря.

Тэги:  погода, прогноз погоды, январь, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.01 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных 22.01 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 22 января 21.01 Погода Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 21 января
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 