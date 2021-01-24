24.01.2021 14:07

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 25 января

В понедельник развлекается циклон: ожидаются дожди и сильный ветер.

Утром пасмурно, вероятность осадков 23%. Температура воздуха -1°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 17%. Температура воздуха +2°...+5°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 31%. Температура воздуха +2...+3°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики прогнозируют благоприятную космическую погоду. Периодические возмущения геомагнитного поля не повлияют на самочувствие людей. Магнитные бури сегодня не предвещаются.



Народные приметы. В этот день солнце красно заходит – к ветру.



Если в этот день шел снег, то лето ожидали дождливое, если было морозно и ясно – лето обещало быть теплым, а год – плодородным.



А вот теплая метель и «гнилой ветер» (южный) были нежеланными явлениями в этот день, поскольку указывали на неурожай и засуху.



По погоде этого дня определяют погоду декабря.