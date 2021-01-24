Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 25 января

В понедельник развлекается циклон: ожидаются дожди и сильный ветер.
Утром пасмурно, вероятность осадков 23%. Температура воздуха -1°...+2°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 17%. Температура воздуха +2°...+5°C (ощущается как +3°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 31%. Температура воздуха +2...+3°C (ощущается как +1°C). Ветер юго-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики прогнозируют благоприятную космическую погоду. Периодические возмущения геомагнитного поля не повлияют на самочувствие людей. Магнитные бури сегодня не предвещаются.
Народные приметы. В этот день солнце красно заходит – к ветру.
Если в этот день шел снег, то лето ожидали дождливое, если было морозно и ясно – лето обещало быть теплым, а год – плодородным.
А вот теплая метель и «гнилой ветер» (южный) были нежеланными явлениями в этот день, поскольку указывали на неурожай и засуху.
По погоде этого дня определяют погоду декабря.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
Потепление продолжается – высокие градусы радуют. А кто соскучится по холоду, тому порывистый ветер снизит температурный комфорт.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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