Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных

Потепление продолжается – высокие градусы радуют. А кто соскучится по холоду, тому порывистый ветер снизит температурный комфорт.
В субботу, 23 января, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман. Слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0°...+2°С, днем +3°...+5°С (температура комфорта 0°С).
В воскресенье, 24 января, будет облаяно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0°...+5°С, днем +3°...+8°С (температура комфорта +1°С).
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера успокоилась. Магнитные бури не произойдут, ведь небольшие возмущения геомагнитного поля не спровоцируют их появления.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
Потепление продолжается – высокие градусы радуют. А кто соскучится по холоду, тому порывистый ветер снизит температурный комфорт.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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