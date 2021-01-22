22.01.2021 13:54

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных

Потепление продолжается – высокие градусы радуют. А кто соскучится по холоду, тому порывистый ветер снизит температурный комфорт.

В субботу, 23 января, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман. Слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0°...+2°С, днем +3°...+5°С (температура комфорта 0°С).



В воскресенье, 24 января, будет облаяно с прояснениями. Без существенных осадков. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0°...+5°С, днем +3°...+8°С (температура комфорта +1°С).



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера успокоилась. Магнитные бури не произойдут, ведь небольшие возмущения геомагнитного поля не спровоцируют их появления.







