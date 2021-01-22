22.01.2021 06:15

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 22 января

С 22 января ожидается период аномально теплой погоды благодаря выносу воздушных масс с юго-запада. В пятницу на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 8%. Температура воздуха 0°...+1°C (ощущается как -4°C). Ветер юго-западный, 5 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +2°...+4°C (ощущается как -1°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 9%. Температура воздуха +2...+4°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 98%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. В течение всего дня будут происходить небольшие геомагнитные колебания. Но метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии Солнца на их самочувствие.



Народные приметы. Наблюдали наши предки в этот день за домашним скотом: если домашний скот, выпущенный во двор, будет стремиться вернуться в хлев — быть вскоре снегу и холоду.



Если кошка лежит, свернувшись в калачик у печки, или прячет мордочку – к холоду; лежит на полу брюхом вверх, откинув хвост, – к теплу; скребет пол или ножку стола – к ветру и метели; стену царапает или тянется к воде или пьет ее больше обычного – к непогоде; крепко спит – к теплу.



Если верхушки деревьев заполонили вороны и галки – морозы станут сильнее. Если же они расположились на снегу – будет тепло.



Каково 22 января, таким будет конец января и сентябрь.



В народе про этот период января говорили так: «Растет день в январе – растет и холод», что указывало на приближение февраля, который считался самым холодным месяцем зимы.



Если в этот день стоит ясная погода – в наступившем году будет богатый урожай.