Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 21 января

Начинается резкая волна потепления: от -27°С (местами по области) ночью температура к концу суток стремится к нулю. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м, изморозь.
Утром пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -18°...-11°C (ощущается как -26°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 760 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 28%. Температура воздуха -6°...-4°C (ощущается как -12°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2...0°C (ощущается как -7°C). Ветер юго-западный, 6 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. Ночь и утром будут отмечаться геомагнитные колебания. Но они не приведут к возникновению магнитных бурь.
Народные приметы. Ночью путь освещает яркая луна и звезды усыпали ночное небо – значит, скоро ударит мороз.
Если в этот день ударили холода, то еще долго придется ждать потепления.
По этому дню определяли погоду на август.
А еще следили за ветром: если подует с юга — лето будет грозным, а если день выдастся ясным, то следует ожидать засушливого лета.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Используйте его для составления планов на будущее.
Начинается резкая волна потепления: от -27°С (местами по области) ночью температура к концу суток стремится к нулю. Ночью без осадков, днем небольшой снег. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м, изморозь.
Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.
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