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19.01.2021  14:42   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 20 января

Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -21°...-16°C (ощущается как -27°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -14°...-12°C (ощущается как -14°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -15...-18°C (ощущается как -20°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 10%. Солнечная активность на протяжении суток будет повышенной. Несмотря на это, магнитные бури сегодня не прогнозируются.

Народные приметы. Если в этот день стояла ясная и холодная погода, то лето ожидалось засушливое, а пасмурная и снежная погода намекала на обильный урожай.

Если 20 января будет метель, то и вся масленица будет метельная.

Если в этот день ударили морозы и затем стоят еще целую неделю – будет оттепель.

К 20-му января заканчивались Крещенские морозы, и хотя впереди еще была почти половина зимы, люди уже жили в ожидании тепла: «Трещи, мороз не трещи — минули Водохрещи: дуй, вьюга, не дуй – к Великодню пошло».

Тэги:  погода, прогноз погоды, январь, харьков
 
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