Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 20 января

Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -21°...-16°C (ощущается как -27°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -14°...-12°C (ощущается как -14°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -15...-18°C (ощущается как -20°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. Солнечная активность на протяжении суток будет повышенной. Несмотря на это, магнитные бури сегодня не прогнозируются.
Народные приметы. Если в этот день стояла ясная и холодная погода, то лето ожидалось засушливое, а пасмурная и снежная погода намекала на обильный урожай.
Если 20 января будет метель, то и вся масленица будет метельная.
Если в этот день ударили морозы и затем стоят еще целую неделю – будет оттепель.
К 20-му января заканчивались Крещенские морозы, и хотя впереди еще была почти половина зимы, люди уже жили в ожидании тепла: «Трещи, мороз не трещи — минули Водохрещи: дуй, вьюга, не дуй – к Великодню пошло».
Сегодня дела могут даваться неожиданно легко. Через день-другой от этой легкости не останется и следа, так что потратьте время с пользой, на самое важное.
Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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