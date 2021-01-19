19.01.2021 14:42

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 20 января

Сохранится холодная погода без существенных осадков. Слабый туман, изморозь. На дорогах гололедица, снежный накат.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -21°...-16°C (ощущается как -27°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -14°...-12°C (ощущается как -14°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -15...-18°C (ощущается как -20°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 759 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. Солнечная активность на протяжении суток будет повышенной. Несмотря на это, магнитные бури сегодня не прогнозируются.



Народные приметы. Если в этот день стояла ясная и холодная погода, то лето ожидалось засушливое, а пасмурная и снежная погода намекала на обильный урожай.



Если 20 января будет метель, то и вся масленица будет метельная.



Если в этот день ударили морозы и затем стоят еще целую неделю – будет оттепель.



К 20-му января заканчивались Крещенские морозы, и хотя впереди еще была почти половина зимы, люди уже жили в ожидании тепла: «Трещи, мороз не трещи — минули Водохрещи: дуй, вьюга, не дуй – к Великодню пошло».