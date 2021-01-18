Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 19 января

Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Утром пасмурно, вероятность осадков 13%. Температура воздуха -21°...-16°C (ощущается как -28°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха -13°...-15°C (ощущается как -19°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 10%. Температура воздуха -17...-20°C (ощущается как -22°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 15%. Активность Солнца то и дело в течение суток будет меняться. Между тем, возмущения геомагнитного поля не спровоцируют магнитные бури.
Народные приметы. По погоде этого дня во многом судили о погоде на лето. Если 19 января стоит солнечная морозная погода, то лето будет жарким и засушливым.
Если Крещенские морозы возьмут верх над Рождественскими и Сретенскими, то наступивший год будет урожайным.
Если в этот день будет метель, то метель будет и на Масленицу.
Погода этого дня указывает на погоду декабря.
Стремление к новизне сегодня способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
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