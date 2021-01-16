Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на воскресенье, 17 января

Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков. На дорогах гололедица.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -23°...-17°C (ощущается как -31°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -16°...-19°C (ощущается как -22°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -19...-17°C (ощущается как -21°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. Будут наблюдаться небольшие возмущения геомагнитного поля, которые не приведут к происхождению магнитных бурь.
Народные приметы. Если на небе нет облаков при сильном морозе, то морозная погода будет стоять и дальше и не скоро отступит.
Снег на деревьях сучья гнет – летом пчелы роиться будут.
Погода этого дня указывает на погоду октября.
Творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте – используйте это, чтобы получить приятные дивиденды.
Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура снизится ночью до 14-16° мороза, днем до 11-13° мороза.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
влажность:
давление:
ветер: