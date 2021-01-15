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15.01.2021  14:07   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на субботу, 16 января

Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура снизится ночью до 14-16° мороза, днем до 11-13° мороза.

Утром малооблачно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха -16°...-14°C (ощущается как -24°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -13°...-15°C (ощущается как -21°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -18...-22°C (ощущается как -25°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их самочувствие.

Народные приметы. Если деревья покрыты инеем, то ближайшие дни будут ясными.

Снег идет без перерыва, значит, ночь будет морозная.

Если в этот день на небе появлялись белые большие облака, то скоро завоет вьюга и закружит метель.

Солнце на закате окружают круги – будет снег и мороз.

Погода в этот день показывает погоду в марте.

Тэги:  погода, прогноз погоды, январь, харьков
 
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