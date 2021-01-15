15.01.2021 14:07

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на субботу, 16 января

Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура снизится ночью до 14-16° мороза, днем до 11-13° мороза.

Утром малооблачно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха -16°...-14°C (ощущается как -24°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -13°...-15°C (ощущается как -21°C). Ветер западный, 7 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -18...-22°C (ощущается как -25°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их самочувствие.



Народные приметы. Если деревья покрыты инеем, то ближайшие дни будут ясными.



Снег идет без перерыва, значит, ночь будет морозная.



Если в этот день на небе появлялись белые большие облака, то скоро завоет вьюга и закружит метель.



Солнце на закате окружают круги – будет снег и мороз.



Погода в этот день показывает погоду в марте.