Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 15 января

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью, утром и днем без существенных осадков. К вечеру возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
Утром пасмурно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха -5°...-4°C (ощущается как -7°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 11%. Температура воздуха -3°...-5°C (ощущается как -5°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 55%. Температура воздуха -6...-8°C (ощущается как -10°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их самочувствие.
Народные приметы. Если в этот день случается буря – в ближайшие дни будут сильные морозы.
Синие вечерние облака в этот день предвещали перемену погоды.
Наблюдали также за месяцем: если его рога остры и ярки, следует ожидать ветра.
Рискованных и азартных операций сегодня лучше избегать. Зато соблюдая устоявшиеся правила, вы придете к успеху кратчайшей дорогой.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью, утром и днем без существенных осадков. К вечеру возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
влажность:
давление:
ветер: