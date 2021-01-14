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14.01.2021  16:14   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 15 января

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью, утром и днем без существенных осадков. К вечеру возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 7%. Температура воздуха -5°...-4°C (ощущается как -7°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 11%. Температура воздуха -3°...-5°C (ощущается как -5°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 55%. Температура воздуха -6...-8°C (ощущается как -10°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение всего дня будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. Метеозависимым людям можно не беспокоиться о негативном влиянии солнечной энергии на их самочувствие.

Народные приметы. Если в этот день случается буря – в ближайшие дни будут сильные морозы.

Синие вечерние облака в этот день предвещали перемену погоды.

Наблюдали также за месяцем: если его рога остры и ярки, следует ожидать ветра.

Тэги:  погода, прогноз погоды, январь, харьков
 
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