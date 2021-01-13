13.01.2021 15:16

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 14 января

На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.

Утром пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха -6°...-4°C (ощущается как -11°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 6%. Температура воздуха -4°...-3°C (ощущается как -6°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 743 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 5%. Температура воздуха -3...-4°C (ощущается как -7°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. В течение дня синоптики прогнозируют слабые геомагнитные возмущения. Подобное состояние геомагнитного поля небесного светила создает благоприятную обстановку для самочувствия метеозависимых людей.



Народные приметы. Если с утра туман, то будет хороший урожай летом и осенью.



Выпавший на Новый год снег, сильный мороз или туман предвещают хороший урожай.



Если тепло и снег — лето будет теплым и дождливым.



Ежели луна идет на убыль — весной воды большой не будет, если на прибыль, то весной будет много воды.



Полная прорубь воды и туман на Новый год предвещают большой разлив.



Если в этот день дует ветер, это сулит хороший урожай орехов.



Если будет много звезд на небе — будет много ягод летом.