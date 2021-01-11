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11.01.2021  15:03   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 12 января

На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.




Утром переменная облачность, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -5°...-2°C (ощущается как -5°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...-3°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-южный, 2 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2...-3°C (ощущается как -6°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики сообщают о благоприятной космической погоде. Небольшие геомагнитные колебания не приведут к возникновению магнитных бурь. Поэтому метеозависимые люди могут не переживать о своем самочувствии.

Народные приметы. Если в этот день дует южный ветер, то лето будет теплым, а урожай богатым.

Если пошел снег, то лето будет дождливым.

Если днем стоит ясная погода – будет потепление.

Если на ночном небе не будут светить звезды, то погода поменяется.

В старину в этот день варили свиные желудки и резали гусей. По внутренностям животных гадали о зиме. Если селезенка была ровной и гладкой, то ожидали зимы суровой. Толстая печень в середине означала, что стужи начнутся с половины зимы, а широкая сторона печени к брюху обещала морозы и перезимья.

Тэги:  погода, прогноз погоды, январь, харьков
 
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