11.01.2021 15:03

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 12 января

На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.







Утром переменная облачность, вероятность осадков 3%. Температура воздуха -5°...-2°C (ощущается как -5°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 757 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...-3°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-южный, 2 м/с. Влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -2...-3°C (ощущается как -6°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Синоптики сообщают о благоприятной космической погоде. Небольшие геомагнитные колебания не приведут к возникновению магнитных бурь. Поэтому метеозависимые люди могут не переживать о своем самочувствии.



Народные приметы. Если в этот день дует южный ветер, то лето будет теплым, а урожай богатым.



Если пошел снег, то лето будет дождливым.



Если днем стоит ясная погода – будет потепление.



Если на ночном небе не будут светить звезды, то погода поменяется.



В старину в этот день варили свиные желудки и резали гусей. По внутренностям животных гадали о зиме. Если селезенка была ровной и гладкой, то ожидали зимы суровой. Толстая печень в середине означала, что стужи начнутся с половины зимы, а широкая сторона печени к брюху обещала морозы и перезимья.