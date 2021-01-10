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10.01.2021  12:18   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 11 января

Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -3°...-2°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха -2°...-3°C (ощущается как -2°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха -2...-3°C (ощущается как -4°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%.  Магнитосфера будет находиться в спокойном и стабильном состоянии. Магнитных бурь не произойдет.

Народные приметы. Наши предки в этот день следили за ветром и облаками: если ветер дул с севера, а небо при этом было безоблачным, то следовало ожидать мороза.

Тэги:  погода, прогноз погоды, январь, харьков
 
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