10.01.2021 12:18

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 11 января

Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -3°...-2°C (ощущается как -3°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха -2°...-3°C (ощущается как -2°C). Ветер северо-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 8%. Температура воздуха -2...-3°C (ощущается как -4°C). Ветер северо-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном и стабильном состоянии. Магнитных бурь не произойдет.



Народные приметы. Наши предки в этот день следили за ветром и облаками: если ветер дул с севера, а небо при этом было безоблачным, то следовало ожидать мороза.