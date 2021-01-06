06.01.2021 15:48

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на Рождество

Рождество ожидается теплым и дождливым. Циклон принесет осложнения погоды: сильный ветер и осадки – преимущественно дождь, мокрый снег.

В четверг, 7 января, погода в Харькове будет пасмурной. Ночью без существенных осадков. Днем дождь. Туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0°...+2°С, днем +4°...+6°С (температура комфорта 0°С).



В пятницу, 8 января, с утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Ночью будет идти местами сильный дождь, который к утру должен ослабнуть. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток 0°...+5°С (температура комфорта +1°С).



В субботу, 9 января, весь день будет облачным. Местами небольшой дождь, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4°...+1°С, днем -2°...+3°С (температура комфорта -5°С).



В воскресенье, 10 января, ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1°...-6°С, днем -3°...+2°С (температура комфорта -5°С).



Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера успокоилась. Магнитные бури не произойдут, ведь небольшие возмущения геомагнитного поля не спровоцируют их появления.