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03.01.2021  13:06   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 4 января

В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. На дорогах местами гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...+2°C (ощущается как -2°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...0°C (ощущается как +1°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -1°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном и стабильном состоянии. Магнитных бурь не произойдет.

Народные приметы. Наши предки в этот день следили за облаками, если они шли против ветра, то ожидали снегопада.

Каким день этот день, таким будет и октябрь.

Тэги:  погода, прогноз погоды, январь, харьков
 
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