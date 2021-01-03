03.01.2021 13:06

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 4 января

В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. На дорогах местами гололедица.

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...+2°C (ощущается как -2°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...0°C (ощущается как +1°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -1°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном и стабильном состоянии. Магнитных бурь не произойдет.



Народные приметы. Наши предки в этот день следили за облаками, если они шли против ветра, то ожидали снегопада.



Каким день этот день, таким будет и октябрь.