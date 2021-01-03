Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 4 января

В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...+2°C (ощущается как -2°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...0°C (ощущается как +1°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 86%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха 0...-1°C (ощущается как -1°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в спокойном и стабильном состоянии. Магнитных бурь не произойдет.
Народные приметы. Наши предки в этот день следили за облаками, если они шли против ветра, то ожидали снегопада.
Каким день этот день, таким будет и октябрь.
День хорош для творчества, решения нестандартных задач. Впрочем, с одной важной оговоркой: нужно заставить себя заниматься делами.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Слабый гололед, на дорогах гололедица.
30 декабря в народе называют Данилов день.
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