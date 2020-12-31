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31.12.2020  13:00   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на Новый год

Год начнется хоть и дождливой, но теплой погодой.

В пятницу, 1 января, облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2°...+3°С, днем 0°...+5°С (температура комфорта -3°С).

В субботу, 2 января, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью возможен мелкий дождь, который к утру должен закончиться. Весь оставшийся день пройдет без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1°...+4°С, днем 0°...+5°С (температура комфорта 0°С).

В воскресенье, 3 января, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.  Температура воздуха ночью 0°...-5°С, днем -2°...+3°С (температура комфорта -2°С).

Вероятность магнитных бурь: 1%. Магнитосфера будет находиться в стабильном, спокойном состоянии. Магнитные бури не произойдут.

Тэги:  погода, прогноз погоды, январь, харьков
 
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